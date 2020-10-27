Nihat Kahveci: 'Sanki rahat maç izlemek yasak'

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın Denizlispor deplasmanında aldığı 3-2'lik galibiyeti Tivibu Spor'da değerlendirdi.



Nihat Kahveci açıklamasında; "Beşiktaşlı taraftarlar için son dakikalar sıkıntılıydı. Sanki taraftara rahat maç izlemek yasak." dedi.



"ÇOK GEREKSİZ BİR HAREKETTİ"



Nihat Kahveci açıklamalarının devamında; "Kimsenin aklına Beşiktaş'ın sorun yaşayacağı aklına gelmezdi. Dakika 67'de Souza, istikrarlı ve disiplinli bir futbolcu olmasına rağmen çok gereksiz bir hareket yaptı." dedi.



Futbol yorumcusu Sergen Yalçın ile ilgili; "Beşiktaş'ta en son eleştirilecek kişi Sergen Hoca'dır. En zor zamanda geldi, imza attı. Gerçek Beşiktaş taraftarının gözünde bence Sergen Hoca'nın kredisi çok yüksektir. Sadece saha içiyle uğraşmıyor aynı zamanda saha dışıyla da uğraşıyor." dedi.



