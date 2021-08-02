Nihat Kahveci: "Melo'nun yaşına takılmayın"

TRT Spor'da futbol gündemini yorumlayan Nihat Kahveci, Fatih Terim'in Felipe Melo mesajı üzerine değerlendirmeler yaptı

Haber; Sporx.com
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Nihat Kahveci: 'Melo'nun yaşına takılmayın'
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02 Ağustos 2021 09:49
Galatasaray'da teknik direktör Terim, sohbet toplantısında Galatasaray'ın eski futbolcusu Melo ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve sürpriz mesajlar vermişti.

Fatih Terim, "Müthiş hizmet etti. Çok iyi bir futbolcu ve iyi bir Galatasaraylı. Başkanla da konuştuk, 'acaba oyuncularımıza bu tür onursal kart gibi bir şey atfedebilir miyiz' diye. Dışarıda söyledikleri çok kıymetli. 'Alo Melo gel' de diyebiliriz. Bir uçakla burada olur" ifadelerini kullandı.

Eski futbolcu Nihat Kahveci Fatih Terim'in açıklamalarını yorumladı.

Nihat Kahveci, TRT Spor'da yaptığı açıklamada, "Fatih Terim, Felipe Melo'dan bahsetti. Çok önemli bir mesajdı. Bence hoca, inceden öyle bir oyuncuya ihtiyacım var diyor. Galatasaray taraftarı böyle oyuncuları seviyor. Taraftar da orta sahada Fernando gibi, Melo gibi ısıran ve mücadele eden oyuncu istiyor. Belki Melo da gelir bilemiyoruz, taraftar da gelirse kucaklar. Yaş 38 ama Pepe'nin de 38. Avrupa Şampiyonası'nda gördünüz. Ben kimlik yaşına bakmam. Çok takılmamak lazım. İki maçta da görüldü ki, sahada isyan eden oyuncu yoktu. Bu tarz oyuncular etrafındakileri de ateşler." dedi.


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