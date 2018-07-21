Nihat Kahveci kimdir, kaç yaşındadır? Nihat Kahveci kiminle evlendi?

Nihat Kahveci, 23 Kasım 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.Futbola 1996 senesinde Beşiktaş Özkaynak altyapısında başlayan Kahveci, ilk profesyonel sözleşmesini de 1997 senesinde Beşikaş ile imzaladı.Beşiktaş'taki ilk döneminde 5 sezon geçiren Kahveci, 118 maçta forma şansı buldu ve 27 kez rakip ağları havalandırdı.Bu zaman zarfında 1997-98 sezonunda Türkiye Kupası, 1997 senesinde Başbakanlık Kupası, 1998 senesinde de Cumhurbaşkanlığı Kupası birincilikleri yaşadı.2002 senesinde 5 milyon € karşılığında İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Sociedad'a transfer oldu.4 sene geçirdiği İspanyol kulüple birlikte 2002-03 sezonunda La Liga ikinciliği yaşadı. 133 maçta görev alan tecrübeli forvet, 58 gol atarak takımına katkıda bulundu.2006 senesinde bir başka İspanyol kulüp Villarreal'e transfer oldu.2006-07 sezonunda kadroda yer almaya başlasa da bir sakatlık geçirip sadece 9 maç forma giydi ve Kasım ayında sezonu kapadı.2006-09 yılları arasında Villarreal'de forma giyen Kahveci, burada da 2007-08 sezonunda La Liga ikinciliği yaşadı.Görev aldığı 62 maçta 18 kez rakip ağları sarstı.2009 senesinde eski kulübü, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile tekrar anlaşma sağladı.4,5 milyon € bonservis bedeli ile dönemin başkanı Yıldırım Demirören tarafından tekrar Beşiktaş'a getirildi ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.Burada kariyerinin son demlerini yaşayan tecrübeli forvet oyuncusu, yalnızca 32 maçta görev aldı ve 3 gol atabildi.1998 senesinde U-18 Takımı ile milli olan Nihat Kahveci, 2000 senesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı kadrosuna çağrıldı.Futbolu bıraktığı 2012 senesine kadar 65 maçta görev aldı. 19 gol atmayı başaran Kahveci, dünya genelinde özellikle 15 Haziran 2008 tarihinde Çek Cumhuriyeti'ne karşı oynadığı grup maçında 2 dakika içerisinde 2 gol attıktan ve UEFA tarafından maçın adamı seçildikten sonra geldi.Çek Cumhuriyeti 'ne attığı galibiyet golü de, UEFA tarafından turnuvanın en iyi 10 golünden biri seçildi.Futbolculuğu Bırakması ve Kısa Teknik Direktörlük KariyeriNihat Kahveci, 17 Ocak 2012 tarihinde profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.Aynı senenin Temmuz ayında, bir dönem formasını giydiği Villarreal'in altyapısını çalıştırmaya başladı.Bu görevinden sonra kariyerine teknik direktör olarak devam edeceği konuşulan Kahveci, 13 Kasım 2013 tarihinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini bildirdi.Beşiktaşlı eski futbolcu Nihat Kahveci, yaklaşık altı aydır birlikte olduğu eski manken Fulya Sever'le dünya evine girdi.Spor yorumcusu Nihat Kahveci (38) ile Roma'da Fulya Sever (32), Roma Tivoli'de 1400 yılında yapılan Antik bir binada, sade bir nikahla hayatlarını birleştirdi.Çiftin nikah şahitliklerini yakın arkadaşları üstlendi. Yarın akşam İstanbul'a dönecek olan ikili, işlerini nedeniyle bir hafta istanbul'da kaldıktan sonra balayına çıkacak.Fulya Sever, 1986 İstanbul doğumlu. Gürsoy Koleji ve Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunu. 2008 yılında Best Model Yarışması'na katılıyor. Sonrasında bir trafik kazası geçiriyor ve çok uzun süre ayağa kalkamıyor. Bu süreç içerisinde ailesinin açmış olduğu bir dernekte engelli çocuklara İngilizce ve bilgisayar dersleri veriyor. Sağlığına tam anlamı ile kavuştuğunda bu kez 2010 Miss Globe'a katılıyor. Önce Türkiye 1.si, arkasından 88 ülkenin katıldığı K,inat Güzellik Yarışması'nda 4. oluyor. Daha sonra Barcelona, Londra ve Paris'te modellik yapıyor. Bu süreç içerisinde oyunculuk, sunuculuk ve spikerlik eğitimleri de alıyor.Miss Globe Turkey 2010 birincisi ve aynı zamanda Miss Globe İnternational dördüncüsü olarak ünlenen Fulya Sever, 1.78 boyunda ve 55 kilo. Barcelona ve Paris'te modellik yapan Fulya Sever, Academy 35.5' da Altan Gördüm eğitmenliğinde oyunculuk dersi aldı.Miss Globe Turkey 2010 birincisi ve aynı zamanda Miss Globe İnternational dördüncüsü olarak ünlenen Fulya Sever, Barcelona ve Pariste modellik yapan ünlü güzel bu mesleğiyle yetinmeyip Academy 35.5 da Altan Gördüm eğitmenliğinde oyunculuk dersi almıştır. Gülgün Feyman 'dan da spikerlik eğitimi almıştır, Üniversite'den Gıda Mühendisi olarak mezun olmuş ve iki mesleğinide birleştirerek spor ve beslenme üzerine TV programları yapmaktadır. Kadınca dergisinin genel yayın koordinatörüdür. Dergisinde spor ve çeşitli alanlarda yazılar yazmaktadır. Bir yardım derneğinin başında yer almaktadır.