Trendyol Süper Lig takımlarından Beşiktaş, ligin 4. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk etti. Kara Kartal, rakibini Ciro Immobile (P) ve Gedson Fernandes'in kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etmeyi başardı.
"2024-2025 sezonunda 3'te 3 ile başlayan bir Beşiktaş var"
Maç sonrası Nutspor Youtube kanalında Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasını değerlendiren Nihat Kahveci, "2024-2025 sezonunda 3'te 3 ile başlayan bir Beşiktaş var. 6 resmi maç oynadın, biri Galatasaray'a karşı ve Süper Kupa'yı aldın. Lugano'ya karşı yenilmedin, Avrupa Ligi'ne kaldın. Beşiktaş için bu maçın daha tempolu oynaması bekleniliyordu ama Sivasspor rakibin ve işin defansını yapıp kontra atağa çıkmayı düşünen bir takım. Beşiktaş, 88. dakikaya kadar Immobile'nin penaltıdan attığı gol ile öndeydi ama Gedson öyle bir formdaki, idmanlar başlamadan gidip forvet antrenörü mü buldu yoksa gol vuruşu mu çalıştı bilmiyorum ama bu sezon 4. golünü attı Gedson" yorumunu yaptı. "Beşiktaş camiasındaki herkes mutludur şu an"
Beşiktaş camiasının moralli olduğunu söyleyen ünlü yorumcu, "Beşiktaş, Milli Takıma huzurlu, keyifli, mutlu ve özgüvenli gitti. Beşiktaş camiasındaki herkes mutludur şu an" dedi.
"Felix Uduokhai'nin ayağı temiz"
Beşiktaş'ın yeni stoperi Felix Uduokhai hakkında görüşlerini paylaşan eski futbolcu Kahveci, "Felix Uduokhai'nin ayağı temiz, hava toplarında etkili. Savunma arkasına atılan toplardaki çabukluğu veya baskı yapıldığında topla nasıl oyun kurduğunu göremedik ama oyuncu hakkında konuşulacak bir şey yok şu an" şeklinde konuştu.
"VAR'ın önemini gördük"
Beşiktaş'ın kazandığı penaltı hakkında yorumlarda bulunan Nihat Kahveci, VAR hakeminin maçın hakemine 'izle' tavsiyesi vermesini doğru bulduğunu söylerken ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Masuaku'nun kestiği topta da sevgili hakem... VAR'ın önemini gördük, VAR çağırdı bu arada bak. Hoca da gitti izledi, yani bu artık %200 penaltı. Ben ama bu tarz pozisyonları sevgili hakemlerimiz, sahanın içinde net görün ki şu ele çarpmaları bizde diyelim ki 'Hakemlerimizin seviyesi artıyor'. Bir hakem izledim, bazen İngiltere'de Wembley stadında maç yönetiyor gibi oyunu devam ettirmeye çalışan, bir hakem izledim amatör ligde faulleri analiz eden bir hakem performansı vardı. Birazcık şu seviye yükselmeli." dedi.
"Manaj ve Pritchard'ı beğendim ama..."
Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj ile Alex Pritchard'ın performanslarını değerlendiren eski golcü, "Sivasspor'un kapasitesi belli. Manaj ve Pritchard'ı beğendim ama destek gelmezse hiçbir şey yapamazsın" dedi.
"Gelsin bizim Milli Takımımızda oynasın"
Beşiktaş'ın yeni yıldızı Rafa Silva'nın, Portekiz Milli Takımında forma giyememesine değindi ve "Rafa Silva gibi bir futbolcu Milli Takım'da oynamıyor nasıl bir havuz varsa Portekiz'de. Gelsin bizim Milli Takımımızda oynasın. Koy İspanya Milli Takımına oynar. Rafa Silva, keyif veren bir futbolcu. Her takımda oynasın, keyif verir" diye konuştu. "Kulübede Gedson'un yerine kimse giremez"
Beşiktaş'ta sezona bomba gibi giren Gedson Fernandes, bu sezonki 4. golünü attı ve bu anlamda kariyer rekorunu kırdı. Genç futbolcunun formuna değinen Kahveci, "Gedson Fernandes, bu senenin en formda oyuncularından biri. Hoca, onu sadece dinlendirmek için kenarda bekletir. Kulübede Gedson'un yerine kimse giremez" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Ajansspor
"2024-2025 sezonunda 3'te 3 ile başlayan bir Beşiktaş var"
Maç sonrası Nutspor Youtube kanalında Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasını değerlendiren Nihat Kahveci, "2024-2025 sezonunda 3'te 3 ile başlayan bir Beşiktaş var. 6 resmi maç oynadın, biri Galatasaray'a karşı ve Süper Kupa'yı aldın. Lugano'ya karşı yenilmedin, Avrupa Ligi'ne kaldın. Beşiktaş için bu maçın daha tempolu oynaması bekleniliyordu ama Sivasspor rakibin ve işin defansını yapıp kontra atağa çıkmayı düşünen bir takım. Beşiktaş, 88. dakikaya kadar Immobile'nin penaltıdan attığı gol ile öndeydi ama Gedson öyle bir formdaki, idmanlar başlamadan gidip forvet antrenörü mü buldu yoksa gol vuruşu mu çalıştı bilmiyorum ama bu sezon 4. golünü attı Gedson" yorumunu yaptı. "Beşiktaş camiasındaki herkes mutludur şu an"
Beşiktaş camiasının moralli olduğunu söyleyen ünlü yorumcu, "Beşiktaş, Milli Takıma huzurlu, keyifli, mutlu ve özgüvenli gitti. Beşiktaş camiasındaki herkes mutludur şu an" dedi.
"Felix Uduokhai'nin ayağı temiz"
Beşiktaş'ın yeni stoperi Felix Uduokhai hakkında görüşlerini paylaşan eski futbolcu Kahveci, "Felix Uduokhai'nin ayağı temiz, hava toplarında etkili. Savunma arkasına atılan toplardaki çabukluğu veya baskı yapıldığında topla nasıl oyun kurduğunu göremedik ama oyuncu hakkında konuşulacak bir şey yok şu an" şeklinde konuştu.
"VAR'ın önemini gördük"
Beşiktaş'ın kazandığı penaltı hakkında yorumlarda bulunan Nihat Kahveci, VAR hakeminin maçın hakemine 'izle' tavsiyesi vermesini doğru bulduğunu söylerken ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Masuaku'nun kestiği topta da sevgili hakem... VAR'ın önemini gördük, VAR çağırdı bu arada bak. Hoca da gitti izledi, yani bu artık %200 penaltı. Ben ama bu tarz pozisyonları sevgili hakemlerimiz, sahanın içinde net görün ki şu ele çarpmaları bizde diyelim ki 'Hakemlerimizin seviyesi artıyor'. Bir hakem izledim, bazen İngiltere'de Wembley stadında maç yönetiyor gibi oyunu devam ettirmeye çalışan, bir hakem izledim amatör ligde faulleri analiz eden bir hakem performansı vardı. Birazcık şu seviye yükselmeli." dedi.
"Manaj ve Pritchard'ı beğendim ama..."
Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj ile Alex Pritchard'ın performanslarını değerlendiren eski golcü, "Sivasspor'un kapasitesi belli. Manaj ve Pritchard'ı beğendim ama destek gelmezse hiçbir şey yapamazsın" dedi.
"Gelsin bizim Milli Takımımızda oynasın"
Beşiktaş'ın yeni yıldızı Rafa Silva'nın, Portekiz Milli Takımında forma giyememesine değindi ve "Rafa Silva gibi bir futbolcu Milli Takım'da oynamıyor nasıl bir havuz varsa Portekiz'de. Gelsin bizim Milli Takımımızda oynasın. Koy İspanya Milli Takımına oynar. Rafa Silva, keyif veren bir futbolcu. Her takımda oynasın, keyif verir" diye konuştu. "Kulübede Gedson'un yerine kimse giremez"
Beşiktaş'ta sezona bomba gibi giren Gedson Fernandes, bu sezonki 4. golünü attı ve bu anlamda kariyer rekorunu kırdı. Genç futbolcunun formuna değinen Kahveci, "Gedson Fernandes, bu senenin en formda oyuncularından biri. Hoca, onu sadece dinlendirmek için kenarda bekletir. Kulübede Gedson'un yerine kimse giremez" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Ajansspor
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