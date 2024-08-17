Nihat Kahveci: 'En iyi liglerde oynar'

Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk olduğu mücadelede deplasmanda 2-1'lik skorla kazandı.
Sarı-kırmızılıların galibiyetini eski futbolcu Nihat Kahveci değerlendirdi. Nihat Kahveci, kritik karşılaşmada 1 gol ve 1 asist üreten Kerem Aktürkoğlu'nun performansını yorumladı.
Kerem Aktürkoğlu'nun istikrar problemi olduğunu belirten Nihat Kahveci, "10 üzerinden 8 oynar ya da 10 üzerinden 2 oynar. Gol atar ya da gol yenilmesine katkı sağlar. Kerem Aktürkoğlu, istikrarı sağlayabilse dünyanın en iyi liglerinde oynar" diye konuştu.
Kerem Aktürkoğlu'nun Konyaspor maçında hareketli bir oyun sergilediğini vurgulayan Nihat Kahveci, "Kerem Aktürkoğlu bugün hareketliydi, oyunun içindeydi. Maçta atılan 3 golün içinde de vardı" dedi.
Kontraspor'da değerlendirmede bulunan Nihat Kahveci, milli futbolcuya dair son olarak şu sözleri dile getirdi: "Kerem Aktürkoğlu iyi de oynasa kötü de oynasa her zaman Galatasaray'ın konuşulan figürlerinden birisi."
Sarı-kırmızılıların galibiyetini eski futbolcu Nihat Kahveci değerlendirdi. Nihat Kahveci, kritik karşılaşmada 1 gol ve 1 asist üreten Kerem Aktürkoğlu'nun performansını yorumladı.
Kerem Aktürkoğlu'nun istikrar problemi olduğunu belirten Nihat Kahveci, "10 üzerinden 8 oynar ya da 10 üzerinden 2 oynar. Gol atar ya da gol yenilmesine katkı sağlar. Kerem Aktürkoğlu, istikrarı sağlayabilse dünyanın en iyi liglerinde oynar" diye konuştu.
Kerem Aktürkoğlu'nun Konyaspor maçında hareketli bir oyun sergilediğini vurgulayan Nihat Kahveci, "Kerem Aktürkoğlu bugün hareketliydi, oyunun içindeydi. Maçta atılan 3 golün içinde de vardı" dedi.
Kontraspor'da değerlendirmede bulunan Nihat Kahveci, milli futbolcuya dair son olarak şu sözleri dile getirdi: "Kerem Aktürkoğlu iyi de oynasa kötü de oynasa her zaman Galatasaray'ın konuşulan figürlerinden birisi."
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