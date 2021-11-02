Nihat Kahveci: "Emre Belözoğlu tam bir winner!"

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük kariyerine başlangıcını överken Fenerbahçe'nin başındaki Sivasspor maçının kırılma anı olduğunu ifade etti.

, Fotoğraf; AA
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Nihat Kahveci: 'Emre Belözoğlu tam bir winner!'
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02 Kasım 2021 08:35
Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Başakşehir'in Adana Demirspor'u 2-1 mağlup edip Emre Belözoğlu yönetiminde 3'te 3 yaptığı mücadeleyi değerlendirdi.

Kahveci, Emre Belözoğlu'nun gelişiyle birlikte İstanbul ekibinin şaha kalktığını ifade ederken şu sözleri kullandı:

"EMRE BELÖZOĞLU TAM BİR WİNNER"

"Emre Belözoğlu hoca kariyerine çok iyi başladı. Tebrik ediyorum.Teknik direktörlük kariyerinde 13 maça çıktı 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Çok iyi bir kariyer başlangıcı, tam bir winner. Başakşehir'e geldi ve takımın gidişatı belli."

"SİVASSPOR MAÇINI KAZANSAM FENERBAHÇE'YDİM DİYE DÜŞÜNÜYORDUR"

"Mağlup olduğu maç ise Sivasspor maçı. 13 tane maç yönetiyorsun, 1 maç kaybediyorsun. Emre hocaya sorsan o maçı kaybetmeyeyim, diğer 3 maçı kaybedeyim der. 'Sivasspor maçını kazansam Fenerbahçe'de devam ediyordum' diye düşünüyordur."


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