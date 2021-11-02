Nihat Kahveci: 'Emre Belözoğlu tam bir winner!'

Teknik Direktör Emre Belözoğlu



🔰13 Maç

✅10 Galibiyet

⭕2 Beraberlik

❌1 Mağlubiyet



Puan Ortalaması: 2.46 pic.twitter.com/IfNapWwGbm



— Sporx (@sporx) November 1, 2021

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Başakşehir'in Adana Demirspor'u 2-1 mağlup edip Emre Belözoğlu yönetiminde 3'te 3 yaptığı mücadeleyi değerlendirdi.Kahveci, Emre Belözoğlu'nun gelişiyle birlikte İstanbul ekibinin şaha kalktığını ifade ederken şu sözleri kullandı:"Emre Belözoğlu hoca kariyerine çok iyi başladı. Tebrik ediyorum.Teknik direktörlük kariyerinde 13 maça çıktı 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Çok iyi bir kariyer başlangıcı, tam bir winner. Başakşehir'e geldi ve takımın gidişatı belli.""Mağlup olduğu maç ise Sivasspor maçı. 13 tane maç yönetiyorsun, 1 maç kaybediyorsun. Emre hocaya sorsan o maçı kaybetmeyeyim, diğer 3 maçı kaybedeyim der. 'Sivasspor maçını kazansam Fenerbahçe'de devam ediyordum' diye düşünüyordur."