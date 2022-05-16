Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. TRT Spor'da yayınlanan programda Nihat Kahveci, Göztepe-Beşiktaş maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.



İşte yaptığı açıklamalar:



"SEBEBİNİ ANLAMADIM"

"Beşiktaş'ta Rosier sorunu hafiften var. Rosier'in aynaya bakıp kendisiyle lazım. Hocalar oynatıyor, taraftar seviyor. İmza attı, havalimanında karşılandı. Enteresan bir durum oldu. Rosier'in ikinci sarı kartının sebebini anlamadım."



"GOL ATMAYI HATIRLADI"

"Larin'de gol atmayı bugün hatırladı. Sol ayağıyla güzel bir bitiricilik yaptı. Zor bir pozisyondu. Net pozisyonda panik yapıp kaçırıyor. Emirhan'ı yine beğendim. Oyunun iki yönünü de iyi oynadı. Josef de Souza'nın kırmızı kartı da netti."



"EMRE 'BEN BU KALEDE OYNAYABİLİRİM' DEDİ"



"9 kişiyle oynadığında iş özveriye, arkadaşlarının açıklarını kapatmaya, son dakikaya koşmaya, terinin son damlasına kadar sahada bırakmaya ve kalecinin performansına döner. Bugün Emre Bilgin, üstüne düşen görevi çok iyi yaptı. Ersin'in olmadığı dönemde ''Ben bu kalede oynayabilirim.'' dedi. Ersin'in nasıl ilk çıktığında dönemlerde verdiği o özgüveni bugün ben Emre'nin de verdiğini düşünüyorum."



