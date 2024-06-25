Nihat Kahveci'den Mourinho yorumu

Nihat Kahveci, İspanya'da verdiği röportajda Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza atması için gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Nihat Kahveci'den Mourinho yorumu
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25 Haziran 2024 14:35
Nihat Kahveci, İspanya'dan AS'a önemli açıklamalarda bulundu.

Kahveci, Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho için gelen sorunun ardından şu sözleri kullandı;

"Bence Türk futbolu için harika bir haber. Mourinho, her şeyi kazanmış bir teknik direktör. Çok ünlü, dünyanın her yerinden takip edilen bir isim. Süper Lig'in daha fazla tanınmasını sağlayacak. Fenerbahçe uzun süredir şampiyon olamıyor ve Mourinho kazanan bir teknik direktör olduğunu ispatlamak isteyecektir. Bence iyi bir imza."

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