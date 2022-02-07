Nihat Kahveci'den Larin yorumu: 'Acilen çözülmeli'

Beşiktaş'ın, Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı mücadeleyi Nihat Kahveci TRT Spor'da değerlendirdi.



Maç için konuşan Kahveci, "Muhteşem bir atmosfer olacağı belliydi ama bu sahanın içerisinde ne kadar etki etti? Kazanmak için pozisyona girmen lazım, Beşiktaş pozisyona girdi, 2 tane direkten döndü. İkinci yarıda bir baskı kurdu. Önder Hoca, Çaykur Rizespor maçındaki oyundan etkilenmiş ki, kampta da denendiği söylediği 3-4-3, 3-4-2-1 oynadı. 45 dakikalık ilk yarı Beşiktaş'a baktığımızda, evet pozisyonlar var ama beklenti altında kaldı. Özellikle savunma anlamında. Önder Hoca istediğini alamayınca 4'lü savunmaya döndü, bence doğrusunu yaptı." dedi.



"BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMESİ LAZIM"



Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Larin'i de değerlendiren Nihat Kahveci, "Larin uzun bir yolculuktan geldiği için sonradan oyuna girdi. Larin bildiğimiz Larin, pozisyona girdi ama son vuruşlarda etkisiz kaldığını gördük. Transferi konuşuluyor, kontratının uzatılıp uzatılmayığı konuşuluyor, taraftarlar da Larin'in istediği parayı bildikleri için bir acaba ile bakıyor. Ufak da protesto oluyor. İçerideki Kayseri maçında da topu kaptırdıktan sonra gol olduğu için bayağı bir protesto edilmişti. Larin'in durumu bir an önce çözülmesi lazım, kalacaksa kalsın, kalmayacaksa da yolu açık olsun. Bu süreçler ne kadar uzarsa hem futbolcu, hem de takımın içindeki diğer futbolcular için kötü oluyor." ifadelerini kullandı.





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