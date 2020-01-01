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Nihat Kahveci: "Burak Yılmaz uçaktan inip gol atar"
A Milli Takım'ın EURO 2020 öncesinde oynadığı son hazırlık karşılaşması olan Moldova mücadelesini Nihat Kahveci değerlendirdi. İşte Nihat Kahveci'nin yorumları...
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