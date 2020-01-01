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Nihat Kahveci: "Burak Yılmaz uçaktan inip gol atar"

A Milli Takım'ın EURO 2020 öncesinde oynadığı son hazırlık karşılaşması olan Moldova mücadelesini Nihat Kahveci değerlendirdi. İşte Nihat Kahveci'nin yorumları...

Nihat Kahveci: 'Burak Yılmaz uçaktan inip gol atar'
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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