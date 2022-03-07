Nihat Kahveci: 'Bu Fenerbahçe neredeydi?'

Fenerbahçe'nin yaklaşık 75 dakika 10 kişi oynamasına rağmen beraberlik kopardığı Trabzonspor maçındaki mücadelesi, TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci tarafından büyük övgüler aldı.



Takımın sahada eksik kalmasına rağmen sanki 13 kişiymiş gibi oynadığını söyleyen Kahveci, "11'e 11 Fenerbahçe - Trabzonspor maçı izlemek istiyorum, Bugün İrfan'ın kartına kadar muhteşem maç oluyordu. Karar çıkınca sinirlendik. Doğru ya da yanlış karar olmasından değil... Fenerbahçe 10 kişiyle 13 kişi gibi oynadı. Bunda da en büyük nedenlerden biri Crespo ve Zajc'ın inanılmaz mücadelesi. Serdar ve Osayi'nin iyi oyunları... Serdar gol atmamasına rağmen en iyi maçlarından birini oynadı. 'Bu Fenerbahçe neredeydi' dedirtti. Hep Pereira dönemindeki mücadeleden bahsediyoruz ama bu Fenerbahçe onun da üzerine çıktı. Fenerbahçe eksik olmasına rağmen fazla oynuyormuş gibi mücadele etti. Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür ve Ahmetcan'ı çok beğendim." dedi.

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