Nihat Kahveci: "Bu Fenerbahçe, başka Fenerbahçe"
Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Başakşehir deplasmanındaki 2-1'lik galibiyetini yorumladı. İşte Nihat Kahveci'nin Tivibu Spor'daki sözleri...
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18 Nisan 2021 22:57
Fenerbahçe
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- 23:11 UEFA şimdi ne yapacak? İstanbul için de tehlike!
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- 17:14 Pelicans, Didi Louzada'yı kadrosuna kattı
- 17:11 Heat, Oladipo'nun bu sezon dönmesini bekliyor
- 17:07 New York'un radarında halen Schröder var!
- 17:05 Brooklyn Nets, Mike James'i kadrosuna kattı!
- 16:59 Jamie Carragher: "Liverpool yönetiminden utanıyorum"
- 16:57 Liverpool CEO'su: "Başarı için Avrupa Süper Ligi şart"
- 16:52 Mesut Özil: "Anlaşılması zor bir karar"
- 16:27 Karl: "LeBron fiziğiyle yıkardı, Kobe daha zihinsel yaklaşırdı"
- 16:23 Durant: "2012'deki Final yolculuğu, en keyif aldığım dönemdi"
- 16:18 Salley, Draymond'ın "tarihin en iyi savunmacısıyım" iddiasına yanıt verdi!
- 16:18 UEFA yeni sistemini resmen açıkladı!
- 16:16 Mönchengladbach: "12 kulübü her yerden ihraç edelim"
- 16:05 Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ne karşı tetiği çekti!
- 15:55 Galatasaray - Trabzonspor maçında düdük Kalkavan'ın
- 15:49 Curry'yi "en sinir eden savunmacı" aile içinden çıktı!
- 15:48 TFF: "Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez"
- 15:32 Ünal Aysal: "Galatasaray, Avrupa Süper Ligi'nde olmalı"
- 15:23 Akıllardaki soru; Türkiye'den bir takım olacak mı?
- 15:20 Avrupa'da haftanın X raporu!
- 15:07 Podolski: "Avrupa Süper Ligi projesi iğrenç"
- 15:02 Hakan Keleş: "3 hafta sonra şampiyonluk kupasını kaldıracağız"
- 14:49 Türkiye'ye Avrupa Judo Şampiyonası'nda 2 altın madalya
- 14:40 Avrupa Kulüpler Birliği: "2024'teki Şampiyonlar Ligi sistemine destek vereceğiz"
- 14:33 Futbolda para savaşları başlıyor!
- 14:28 İspanyol basını, "Avrupa Süper Ligi"ne tepki gösterdi
- 14:05 Gaziantep, evinde rakiplerine geçit vermiyor
- 14:01 Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'a şansı tutmuyor!
- 14:00 Norveç'ten Haaland'a gözdağı!
- 13:58 Magic: "Curry'nin MVP olduğunu inkar etmek zor!"
- 13:53 Eczacıbaşı VitrA'da 3 voleybolcu ile yollar ayrıldı
AVRUPA'DAN FUTBOL
Milan, Inter ve Juventus, İtalya Ligi'nden ayrılmak istemiyor
Cambridge Dükü Prens William'ın Avrupa Süper Ligi tepkisi
Bielsa: "Güçlü fakiri yok etmek istiyor"
Liverpool kaptanı Milner'den Süper Lig sözleri
Leeds United 87'de Liverpool'dan puanı aldı
İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus'a tepki
Jamie Carragher: "Liverpool yönetiminden utanıyorum"
Liverpool CEO'su: "Başarı için Avrupa Süper Ligi şart"
Mönchengladbach: "12 kulübü her yerden ihraç edelim"
La Liga: "Avrupa Süper Ligi'ne karşı tüm önlemleri alacağız"
Joan Laporta'dan 3 ayda 'U' dönüşü!
Tottenham'da Jose Mourinho dönemi sona erdi
İtalyan kulüpleri, Juve - Inter - Milan'a karşı birleşiyor
Rio Ferdinand: "Zenginler zenginleşsin, diğerleri ölsün diyorlar"
Almanya'dan "Avrupa Süper Ligi" kararına tepki
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