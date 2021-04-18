Nihat Kahveci: "Bu Fenerbahçe, başka Fenerbahçe"

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Başakşehir deplasmanındaki 2-1'lik galibiyetini yorumladı. İşte Nihat Kahveci'nin Tivibu Spor'daki sözleri...

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Nihat Kahveci: 'Bu Fenerbahçe, başka Fenerbahçe'
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18 Nisan 2021 22:57


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