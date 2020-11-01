Nihat Kahveci: 'Beşiktaşlılar hazır olsun; Ghezzal asacak'

Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi Tivibu Spor'da değerlendirdi.



Maçı değerlendiren Kahveci, "Beşiktaşlı oyuncular bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. 90 dakika boyunca uğraşıyorlar. Denizlispor maçında son 20 dakikayı 10 kişi eksik oynadılar, orası hariç ama istekliler, arzulular. Birlikte oynamaya çalışıyorlar. Hem ofansta hem savunmada birlikte oynuyorlar." dedi.



Beşiktaş'ın eski yıldızı, "Hücumda birlikte oynadıkları için dönen topları çok çabuk alıyor Beşiktaş. O yüzden rakibine geniş alan bırakmıyor. Biliyor ki geniş alan bırakırsa Vida ve Welinton'la geniş alanda sıkıntı yaşıyor. Topu bir an önce kaptığı için rakip pozisyona giremiyor." yorumunu yaptı.



"Beşiktaş, bugün gerçekten iyi oynadı. Hak ettiği bir galibiyet aldı ama daha gollü almalıydı." diyen Kahveci, "Aboubakar maalesef son vuruşlarda biraz eksik kaldı." dedi.



"BEŞİKTAŞ TARAFTARI HAZIR OLSUN"



Rachid Ghezzal'ı değerlendiren Nihat Kahveci, "Ghezzal, maçın en güzel, en klas hareketi olan pasında Larin'e gol attırdı. Eleştirilen Larin son maçlarda bu performansı neden gösteriyor? Çünkü, Ghezzal iyi oynuyor. Fizik olarak hazır olmamasına rağmen çok kaliteli bir sol ayağı var. İnceci, çok güzel bir sol ayağı var. Şut atıyor, kaleyi bulamıyor ama Beşiktaş taraftarı hazır olsun. Ghezzal bir gün kenardan içeriye çekip uzak köşe çatala, örümceklerin olduğu yere topu asacak." diyerek sözlerini noktaladı.



