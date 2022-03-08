Nihat Kahveci: 'Beşiktaş için kapasitesi yetmiyor'

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmada kazanan çıkmadı ve maç 2-2'lik skorla berabere tamamlandı.



TRT Spor'da konuşan Nihat Kahveci, maçın ardından değerlendirmelerde ve Kenan Karaman hakkında açıklamalarda bulundu.



Nihat Kahveci: ''Gol kaçırma makinesi olma yolunda ilerleyen Kenan, boş kaleye gol attı. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Kenan, yeni sezonda Beşiktaş kadrosunda ilk 11'de oynama ihtimali yok. Bugün gol attı boş kaleye gol attı. Golü ben Ghezzal'a yazarım, orada inanılmaz çalımlar attı muhteşemdi. Kenan boş kaleye gol attı ama Kenan gol attıktan sonraki gol atan oyuncuda bir özgüven artar ya, sonra bir pozisyon var Cristiano Ronaldo çıktı içinden Kenan'ın. Kendi başına bisikletler yaptı ama kimseyi geçmeden. Kenan iyi niyetli, koşuyor, karakteri düzgün bir oyuncu, iyi bir insan ama Beşiktaş'ın 11'inde oynayacak kapasitede değil.'' dedi.





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