Nihat Kahveci: 'Arda Güler'i 20 dakika izlemek bana yetmiyor'

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk etti.



İlk yarısı 1-0 biten karşılaşmayı Sarı-lacivertliler, 2-0'lık skorla kazandı. TRT Spor'da konuşan Nihat Kahveci, maçın ardından değerlendirmelerde ve Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.



Nihat Kahveci: ''Arda oyuna girdikten sonra bambaşka bir Fenerbahçe izlediğimizi söylemek istiyorum. Arda'lı Fenerbahçe Arda'sız Fenerbahçe izledik bugün gerçekten. Ben Tweet'te attım 20 dakika izlemek Arda'yı bana yetmiyor. Oyunun içinde defans arasına koşu desen var, 3 tane asisti var Rossi'ye verdiği Rossi'nin değerlendiremediği biri penaltı olduğu 2. Gol atıldı ki golü de Arda attı. Bir futbolcudan ne beklesen bütün karşılığını sana 20 dakika da 25 dakika da veren bir cevher. Gittiği her stadda alkışlanıyor, sadece Fenerbahçeli taraftarlar Arda oyuna girsin istemiyor. Ben mesela Beşiktaşlıyım Beşiktaş taraftarıyım ben de istiyorum. Galatasaray, Trabzonspor ve ligin sonunda ki Malatyaspor taraftarıda istiyordur. Çünkü gittiği her stadda bu oyuncu alkışlanıyor.'' dedi.







