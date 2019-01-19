Nihat Hatipoğlu hangi üniversiteye rektör oldu? Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Nihat Hatipoğlu ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.Buna göre, Nihat Hatipoğlu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.Erdoğan'ın kararına göre atanan diğer rektörler şöyle:Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir,Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Handan İnci Elçi,Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Murat Ferman,Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cumhur Çökmüş,MEF Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Muhammed Şahin.Nihat Hatipoğlu, 1955 yılında Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'de Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında "Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü" adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında Doçent, 2012 Yılında da Profesör oldu.1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yaptı.Kanal A'da 5 yıl dini programları hazırlayıp sundu. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda haftalık yayın yaptı. 2004 Ramazan ayında Flash tv'de , 2005 Ramazan ayında Star tv'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2006 yılında Star tv de "Dosta Doğru" programı sundu ve 2006 yılında Star Tv de iftar ve Sahur Programlarını sundu. 2011 yılından itibaren Atv'de başlayan programları ile Halen Atv'de Ramazan programı ve sonrasında da haftalık programlarına devam etmektedir.