Nihat Geven, son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi Onursal Başkanı Nihat Geven'in (83) cenazesi, Adana'da toprağa verildi.



Geven için adının verildiği TSYD Adana Şubesi tesislerinde tören düzenlendi.



TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir törende, Geven ile anılarını anlatarak, "Nihat ağabeyi tanıyanların sevmemesi mümkün değil. Küçüklerle küçük, büyüklerle büyük olurdu. Biz onu hep öyle hatırlıyoruz. Nihat Geven ağabeyimiz, sadece Adana basınının değil, Türk basınının önemli simalarından biriydi." dedi.



Jale Geven de eşinin vefatı nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Canımdan bir parça koptu. Onun bıraktığı saygınlığın gururunu yaşamaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.



Törene, Geven'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra TSYD Adana Şube Başkanı Oğuz Kerim Hoşfikirer, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ve meslektaşları katıldı.



Burada edilen duadan sonra Asri Mezarlığı'na götürülen Geven'in cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.





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