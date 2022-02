Nihan Su: 'Fenerbahçe büyük başarılar yakalayacak'

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nun 12. haftasında derbide Beşiktaş'ı 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Nihan Su, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Su, "Bu maça çok iyi hazırlandık. KKTC'de yaptığımız devre arası kampımız çok olumlu geçti. Oyuncularımızı hem mental hem de fiziksel anlamda hazırladık. Bugünkü mücadelede gerçekten rakibe alan bırakmadık. Kendi oyunumuzu oynadık, topa sahip olduk. Hücumda daha üretkendik. Bireysel becerilerimiz ortaya koyduk. Her şeyden önemlisi, oyuncularım çok iyi motive oldular, çok istediler. Bugün haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.



Henüz yeni bir takım olduklarını ama gelişmeye devam edeceklerini dile getiren Su, "Biz 5 aylık bir takımız ama her geçen gün büyüyen bir takımız. Güzel bir aile olduk. Oyuncularımız gerçekten öğrenmekten keyif alıyor. Bugün önemli bir rakiple, mazisi olan, oturmuş bir takımla oynadık ama biz de onları en yakın sürede yakalayacağımızı söylemiştik. Oyuncularımız dirençli futbol ortaya koyup, güzel bir galibiyet aldı." değerlendirmesinde bulundu.



Yönetimin kadın futboluna büyük destek verdiğini de aktaran Su, şunları kaydetti:



"Geldiğimiz ilk günden beri gerek bana gerek ekibime gerekse oyuncularımıza yönetim kurulumuzurn çok ciddi desteği var. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Bir kere böyle bir projenin hayata geçirilmesi, "HeForShe"yi destekleyen kurumsal kimliğimizle de çok örtüştü. O yüzden ben kendi adıma bana şans verdikleri için Fenerbahçe Kulübüne, başkanımıza, yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Kızlarımız bu formanın hakkını en iyi şekilde veriyor. Burada olmaktan mutlular. İnanıyorum ki çok güzel başarılara hep beraber imza atacağız."



Nihan Su, kendilerini destekleyen taraftarlara ilişkin de "Onlarsız oyunun eksik kalan bir yanı var. Sağ olsunlar Türkiye'nin değişik illerinden buraya kadar desteğe geldiler. Her birine çok teşekkür ediyorum. Desteğe devam etsinler. Oyuncularımızın bu keyfi fazlasıyla yaşaması gerekiyor. Hak ettiklerini düşünüyorum. İyi yoldayız ve daha güzel işler başaracağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.





İLGİLİ VİDEO