Nihan Su: 'Çok yeni bir takımız'

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nda Beşiktaş'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Nihan Su, iyi mücadele etmelerine rağmen puan almayı başaramadıklarını söyledi.



Su, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, yenilgiden dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Çok yeni takımız, çok tecrübeli bir takıma karşı elimizden gelen her şeyi yaptık. Bir oyuncumuzun erken sakatlanması oyun planında değişikliğe gitmemize neden oldu." dedi.



İyi yolda olduklarını belirten Su, "Kızlarımız gelişmeye çok açık. Rakibimiz karşısında ikinci yarı iyi bir mücadele ortaya koydular. Kazanmak için her şeyi yaptılar. Daha ligin ilk maçı, büyük bir takıma karşı oynayarak başladık. Yolumuz uzun, inanıyorum ki gelecek haftaki lig maçıyla çıkış yakalayacağız. İyi futbolla camiamızı mutlu etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Genç bir takım olduklarını kaydeden Su, "Özellikle yerli oyuncularımız bu tip maçları ilk kez oynuyor. Sezon sonunda ilk olarak play-off oynamayı hedefliyoruz. Play-off'ta yapılacak takviyeyle çok daha iyi takım izletmek istiyoruz. Böyle bir takıma karşı ortaya koyduğumuz mücadele öz güvenimizi artırdı." diye konuştu.





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