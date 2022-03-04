Nihan Su: 'Beşiktaş'ı devirdik, Galatasaray'ı da yine yenebiliriz'

Fenerbahçe Kadın Futbol takımının teknik direktörü Nihan Su ve 1 ay önce Sevilla'dan transfer edilen ve takıma 3 maçta 6 gol kazandırarak bütün dikkatleri üzerine toplayan 'Zizi' lakaplı Zenatha Goeieman Coleman'ı kadın ligini ve her şeyi Hürriyet'e anlattı. Ligde son oynanan maçta son şampiyon Beşiktaş'ı devirip ezeli rakibinin 10 maçlık galibiyet serisini sonlandıran sarı lacivertlilerde Nihan Su derbi ile ilgili şunları söyledi:



"Şampiyonluk için çok çalışacağız"



Biz yeni kurulmuştuk, rakibimiz son şampiyon ve 8 yıllık bir takımdı. İlk maçı kaybetmenin etkisi ve hırsıyla çalıştık, karşılığını alacağımızı biliyorduk. KKTC'deki kampta çok çalıştık. İyi bir sinerji yakaladık ve 2 bin taraftarın önünde oynamak oyuncularımızı etkiledi. Zizi ve Kennya gol attıktan sonra taraftara koştu, bu bir mesajdı. Şimdi işimiz daha zor. Beşiktaş'ı yenince herkes bize daha hırslı oynayacak. Şampiyonluk için çok çalışacağız."



"Derbide duyguları ortaya çıktı"



Dostluk ve kadına şiddet için verdiği mesaj açısından çok önemli bir maçtı. Oyuncularımız içinde de zor hikayeleri olanlar vardı. Hepsi ilk kez böyle bir kalabalık taraftar önüne, büyük bir stada, birçok kanalın canlı verdiği bir maça çıktı. İster istemez kabuklarını kırıp en iyisini oynamak istediler. İçlerindeki duygu ortaya çıktı. Şimdi G.Saray diğer grupta, onları takip ediyoruz. Play-off'ta yine karşılaşabiliriz; belki kazanır, belki kaybedebiliriz ama kazanmak için elimizden geleni yapacağız,"



"Bizim idolümüz Messi değil Alex Morgan"



Türk genç kızlarının futbola çok istekli ve iştahlı olduğunu belirten Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su, "Kadromuzda 6'sı yabancı 28 oyuncu var. En küçüğü 16 yaşındaki Cansu,17 yaşındaki Narin. Kocaeli, Samsun, Kayseri, Antalya'dan gelen ve kendi bünyemizde konaklayan oyuncularımız var. Hiçbiri erkek takımlarındaki ünlü futbolculara değil, dünya futbolundaki başarılı kadın futbolcuları rol model alıyorlar mesela Alex Morgan" dedi.



HEM KADIN HEM ANNE HEM DE GOLCÜ: ZİZİ



Röportaj sırasında golcü kadın futbolcu Zizi'nin ülkesi Namibya'da okuyan 10 yaşındaki oğluyla cep telefonundan yaptığı görüntülü sohbete tanıklık edildi. Konuşurken gözleri dolan 28 yaşındaki golcü, oğlu Sylvester'i çok özlediğini belirterek, derslerine iyi çalışmasını tembihlemesi herkesin gözlerini yaşarttı. Zenatha Goeieman Coleman, Türkiye ve Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu, son Beşiktaş maçını izlemeye gelen iki bin taraftarın kendisini tribüne çağırmasından da çok etkilendiğini dile getirdi.









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