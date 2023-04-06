Nihan Buruk'tan Lale Orta tepkisi!

Galatasaray'da son dönemde MHK Başkanı Lale Orta'ya yönelik eleştiriler artarken bir tepki de Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan geldi.
Nihan Buruk, sosyal medya hesabından "Süper Lig Lale Orta Sezonu" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Galatasaraylı taraftarlar, Nihan Buruk'un bu paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.
İşte Nihan Buruk'un paylaşımı:
Nihan Buruk, sosyal medya hesabından "Süper Lig Lale Orta Sezonu" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Galatasaraylı taraftarlar, Nihan Buruk'un bu paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.
İşte Nihan Buruk'un paylaşımı:
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