Nihan Buruk'tan Lale Orta tepkisi!

Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, MHK Başkanı Lale Orta'ya tepki gösterdi. Nihan Buruk, "Süper Lig Lale Orta Sezonu" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Nihan Buruk'tan Lale Orta tepkisi!
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06 Nisan 2023 11:02
Galatasaray'da son dönemde MHK Başkanı Lale Orta'ya yönelik eleştiriler artarken bir tepki de Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan geldi.

Nihan Buruk, sosyal medya hesabından "Süper Lig Lale Orta Sezonu" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Galatasaraylı taraftarlar, Nihan Buruk'un bu paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.

İşte Nihan Buruk'un paylaşımı:




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