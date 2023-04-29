Nigel Hayes-Davis: "Takım arkadaşlarım bana inandı"

Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis, Olympiakos karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nigel Hayes-Davis: 'Takım arkadaşlarım bana inandı'
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29 Nisan 2023 00:02
Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis, Olympiakos karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu.

Davis, "Yavaş başladık. Top bana gelmediğinde kendime zamanım olduğunu söyledim. Bana inandı takım arkadaşlarım. Teknik ekibi tebrik etmek istiyorum maç planı için." dedi.

Fenerbahçe'de Jonathan Motley ise, "Kararlı kaldık ve pozitif bir şekilde cevap verdiğimizi söyleyebilirim. Kesinlikle daha hazırlıklı olacağız. Evimizde oynayacağız. Daha rahat olacağız." sözlerini sarf etti.

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