Nigel Hayes-Davis: 'Kedilerim 'Kazan' dedi, ben de kazandım'

THY EuroLeague'de Anadolu Efes'i evinde 103-86 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Takımın kendisine güvendiğini söyleyen Hayes-Davis, "Takım arkadaşlarım, koçlarım bana güveniyor. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. "Bu sabah yavru kedilerimle konuştum. Onlarla iyi bir sohbet yaptık. Onlar bana 'Elinden geleni yap Nig!' dediler. Ben de miyavlayarak 'Olur' dedim. Yavru kedilerime teşekkür ediyorum. Hem çocuklarım, hem takımım, hem de taraftarlarımıza adıyorum bu galibiyeti." dedi.



Maçta uzun süre oyunda kalmasını değerlendiren yıldız oyuncu "DyShawn Pierre de benim gibi 40 dakika oynadı. İkimiz de kendimizi çok iyi hissediyoruz. Salon ve taraftarlar çok iyiydi. Bize çok iyi enerji verdiler. Bir 20 dakika daha oynarım gibi hissediyordum." ifadelerini kullandı.



Nigel Hayes-Davis karşılaşmada 26 sayı 4 asist 4 ribaunt 1 top çalma ile oynadı.

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