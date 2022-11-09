Nigel Hayes-Davis: 'EuroLeague'de her maç zor'

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu 7. haftasında 10 Kasım Perşembe günü konuk edeceği Kızılyıldız maçı öncesi oyuncu Nigel Hayes-Davis konuştu.



Nigel Hayes-Davis, "Önümüzde tekrar kazanmaya başlamak ve bunun için gereken yolları bulmak için iyi bir fırsat var. Barcelona maçından sonra o mücadelenin teknik analizini yaptık, hatalarımızı ve nasıl daha iyi olabileceğimizi gördük." dedi.



Ayrıca, "Aynı zamanda o karşılaşmada iyi yaptığımız işleri de anladık ve bunların da üzerine koyarak devam edebiliriz. Kızılyıldız'ın puan durumundaki yerinden çok daha iyi bir takım olduğunu biliyoruz. EuroLeague'de her maç zor ve bu karşılaşma da onlardan biri olacak." diye konuştu.





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