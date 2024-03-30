Nigel Hayes-Davis, EuroLeague'de haftanın en iyisi

Basketbol THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Fenerbahçe Beko'dan Nigel Hayes-Davis oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nigel Hayes-Davis, EuroLeague'de haftanın en iyisi
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30 Mart 2024 17:28
THY EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre ALBA Berlin karşısında kaydettiği 50 sayıyla THY Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla sayı atan oyuncu ünvanını alan Nigel Hayes-Davis, 32. haftanın MVP'si seçildi.

Sarı-lacivertlilerin evinde Almanya ekibi ALBA Berlin'i 103-68 yendiği maçta 50 sayının yanı sıra 2 ribaunt ve 1 top çalma üreten Hayes-Davis, 46 verimlilik puanına ulaştı.

ABD'li basketbolcu, Avrupa Ligi'nde ikinci kez haftanın MVP'si ödülünü aldı.

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