Nigel de Jong'u açıklıyorlar! Yeni takımı

'dan sonra Mainz kariyeri de kısa süren'un yeni takımı belli oldu.Ajax'a dönme ihtimali de konuşulan'in de forma giydiği Katar'ı tercih etti.Katar ekiplerinden Al Ahli, 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile anlaşmaya vardı., Nigel de Jong ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor.Tecrübeli oyuncu Igor Tudor döneminde kadro dışı kalmış, devre arasında da Galatasaray'dan ayrılıp Mainz'a gitmişti.