Niğde'de düzenlenen 15 Yaş Altı Kızlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Niğde Merkez Spor Salonu'nda yapılan şampiyona iki gün sürdü.Takım klasmanında İstanbul Fahir Spor Kulübü 75 puanla şampiyon olurken, Afyon Sinan 70 puanla ikinci, Ankara Büyükşehir Belediyesi ise 57 puanla üçüncü sırayı aldı.Şampiyonada 33 kiloda Aysemin Kaçan, 36 kiloda Latife Sude Şahin, 39 kiloda Duygu Gedik, 42 kiloda Emine Yağmur Ayraç, 46 kiloda Evin Demir, 50 kiloda Elif Atakan, 54 kiloda Begüm Sezin Dikici, 58 kiloda Özdenur Özmez, 62 kiloda Eylül İlbaş, 66 kiloda Bade Su Doğan ve 73 kiloda Sinem Akman birinciliği elde etti.