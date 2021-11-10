Niğde Anadolu FK'da Ceyhun Müderrisoğlu dönemi

Galatasaray'ın yeni pilot takımı Niğde Anadolu FK'da teknik direktörlük görevine Ceyhun Müderrisoğlu getirildi.

, Fotoğraf; AA
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Niğde Anadolu FK'da Ceyhun Müderrisoğlu dönemi
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10 Kasım 2021 10:25
Galatasaray 'ın yeni pilot takımı Niğde Anadolu FK'nın yeni teknik direktörü Ceyhun Müderrisoğlu oldu.

Serik Belediyespor maçında ilk kez takımın başında çıkacak olan Müderrisoğlu'nun yardımcılığını Ahmet Görkem Görk yapacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Sorumluluğu görevine Ceyhun Müderrisoğlu getirildi. Hocamız, yarın saat 13.00 da Serik Belediyespor karşısında ilk resmi müsabakasına çıkacak. Hocamızın yardımcılığını Ahmet Görkem Görk yürütecek." ifadeleri kullanıldı.

Uzun yıllardır Galatasaray altyapısında görev yapan Müderrisoğlu, son olarak Akademi Antrenör Koordinatörü görevini üstlenmişti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 11 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Niğde Anadolu FK, 5 puanla 18. sırada, küme düşme hattında yer alıyor.


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