Nicolo Zaniolo soyunma odasını dağıttı

İstanbulspor maçında Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Zaniolo yalnızca 6 dakika oyunda kalabildi.
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo, 69. dakikada Rashica'nın yerine oyuna dahil oldu. İtalyan oyuncu, hücumdaki ilk pozisyonda Kerem'e ara pasını verdikten sonra ayağını kaldırıp Mehmet Yeşil'e vurdu.
Tugay Kaan Numanoğlu önce sarı kartına başvurdu ancak VAR uyarısının ardından kartın rengi kırmızıya döndü.
SOYUNMA ODASINDA ORTALIĞI DAĞITTI
Girdikten sadece 6 dakika sonra takımını 10 kişi bırakan Zaniolo çok sinirlendi ve soyunma odasına girerken duvarı tekmeledi.
Fanatik'in haberine göre; İtalyan yıldız soyunma odasında ortalığı dağıttı.
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo, 69. dakikada Rashica'nın yerine oyuna dahil oldu. İtalyan oyuncu, hücumdaki ilk pozisyonda Kerem'e ara pasını verdikten sonra ayağını kaldırıp Mehmet Yeşil'e vurdu.
Tugay Kaan Numanoğlu önce sarı kartına başvurdu ancak VAR uyarısının ardından kartın rengi kırmızıya döndü.
SOYUNMA ODASINDA ORTALIĞI DAĞITTI
Girdikten sadece 6 dakika sonra takımını 10 kişi bırakan Zaniolo çok sinirlendi ve soyunma odasına girerken duvarı tekmeledi.
Fanatik'in haberine göre; İtalyan yıldız soyunma odasında ortalığı dağıttı.