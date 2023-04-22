Nicolo Zaniolo'nun hedefi 4'te 4

Galatasaray formasıyla ligdeki 3 iç saha maçında da gol atan Nicolo Zaniolo, bu kez de gözüne Karagümrük'ü kestirdi. İtalyan yıldız, taraftarın önündeki 4. maçında da fileleri havalandırmaya hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Nicolo Zaniolo'nun hedefi 4'te 4
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22 Nisan 2023 11:37
Nicolo Zaniolo
Nicolo Zaniolo
Galatasaray
Galatasaray'ın Roma'dan transferi Nicolo Zaniolo, yarın akşamki Karagümrük sınavına özel olarak hazırlanıyor.

Yıldız futbolcu, şu ana kadar Nef Stadyumu'nda çıktığı 3 lig maçında da rakip fileleri havalandırmayı başardı. İlk maçında attığı golle Kasımpaşa karşısında 3 puanı getiren İtalyan yetenek, ardından 2-0'lık Adana Demirspor ve son olarak 6-0'lık Kayserispor karşılaşmalarında ağları sarsmayı başardı. Zaniolo'nun sıradaki hedefi, taraftarının önündeki 4. maçında da golünü atarak iç saha serisini devam ettirebilmek.

KULÜBEDE BAŞLAYACAK

Zaniolo'nun Karagümrük karşısında da maça kulübede başlaması bekleniyor. 23 yaşındaki futbolcu, iç sahada gol attığı tüm karşılaşmalarda oyuna sonradan girmişti. Aslan'ın hocası Okan Buruk, fiziksel açıdan henüz yüzde 100'lük seviyeye gelmeyen oyuncusundan en yüksek verimi almanın hesapları içinde.

AİLESİ YAKIN TAKİPTE

Nicolo Zaniolo'yu Karagümrük maçında ailesi de yakından takip edecek. Attığı gollerden sonra tribüne koşarak annesine sarılan genç futbolcu, bu uğuru bozmak istemiyor. Ailesi dışında İtalya'dan Milan, Juventus ve Inter gibi devlerin temsilcileri de Zaniolo'yu İstanbul'daki maçlarda izleyerek transfer raporu hazırlıyor. 

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