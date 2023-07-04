Nicolo Zaniolo'nun dönüş tarihi

Okan Buruk'un 20 gün izin verdiği Nicolo Zaniolo, Avusturya'da takımla olacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Nicolo Zaniolo'nun dönüş tarihi
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04 Temmuz 2023 11:24
Fenerbahçe derbisinde attığı iki golle taraftarın gönlüne giren Nicolo Zaniolo, sezon sonu İtalya Milli Takımı'nın yolunu tutmuştu.

Ardından 20 gün izin verilen 24 yaşındaki oyuncunun dönüş tarihi belli oldu. Zaniolo, 8 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak yurt dışı kampında takıma katılacak.

Okan Buruk'un en güvendiği isimlerin başında yer alan yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi elemelerinde hücum hattında takımın önemli gol tehditlerinden olacak.

Teklif yağan yıldız için G.Saray, 35 milyon euro'luk serbest kalma bedelini istiyor.

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