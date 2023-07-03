Nicolo Zaniolo için Juventus açıklaması!

Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için Juventus efsanesi Andrea Barzagli flaş bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Nicolo Zaniolo için Juventus açıklaması!
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03 Temmuz 2023 14:27
Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için Juventus efsanesi Andrea Barzagli, itiraflarda bulundu.

Barzagli yaptığı açıklamada, "Nicolo Zaniolo'nun çok önemli nitelikleri var. Dürüst olmak gerekirse onu birkaç yıl önce Juventus seviyesinde bir oyuncu olarak görmezdim." dedi.

"JUVE'YE GİDEBİLİR"

Ayrıca, "Yeteneğiyle ilgili bir durum değil, zihinsel olarak çok uzaktı. Şimdi yeni Juventus projesini düşündüğüm zaman kulübün onu transfer etmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Zaniolo da geçtiğimiz günlerde Juventus'a transfer olmak istediğini açıklamıştı.

JUVENTUS'U İSTERİM

İtalyan oyuncu yaptığı açıklamada, "İstanbul'da kendimi çok iyi hissediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. Juventus Devler Ligi'nde olmasa da Juventus'tur. Her türlü çözüme açığım. Her zaman bir Juventus hayranı oldum. Çok iyi bir kulüp, orada oynamayı çok isterim." açıklamasını yapmıştı. 

GALATASARAY RAKAMLARI

Galatasaray forması altında 11 maça çıkan Zaniolo, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

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