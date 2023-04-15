Nicolo Zaniolo iç sahada boş geçmiyor!

Kayserispor maçında muhteşem bir gol atan Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, Mostafa Mohamed'den bu yana Sarı Kırmızılı formayla iç sahadaki ilk üç Süper Lig maçında da rakip fileleri sarsan ilk oyuncu oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Nicolo Zaniolo iç sahada boş geçmiyor!
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15 Nisan 2023 13:10
Nicolo Zaniolo
Nicolo Zaniolo
Galatasaray
Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, Kayserispor maçına kulübede başladı. Okan Buruk, öğrencisini 65. dakikada Rashica'nın yerine oyuna soktu. Sağ kanada geçen Nicolo Zaniolo, 71. dakikada Sergio Oliveira'nın harika pasında savunmanın arkasına sarktı. 23 yaşındaki oyuncu, topu çok iyi kontrol ettikten sonra sol ayağıyla kaleye adeta bir füze yolladı ve jeneriklik bir gole imza attı.

4 MAÇTA 3 GOLE ULAŞTI

Zaniolo, golünün dışında çok iyi bir performans sergiledi, harika paslarıyla alkış aldı. İtalyan futbolcu, ligde 4 maçta 3 gole ulaştı. Bu arada yıldız oyuncu, Sarı Kırmızılılar'da görev yaptığı 5 resmi maçta sadece Konyaspor karşısında skor katkısı yapamadı (Kupada Başakşehir mücadelesinde asisti var).

MUSTAFA MUHAMMED SONRASI İLK!

Nicolo Zaniolo, ayrıca Mostafa Mohamed'den (Şubat 2021) bu yana Galatasaray formasıyla iç sahadaki ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk oyuncu oldu. 

 
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