Nicolo Zaniolo'dan flaş hamle!

Nicolo Zaniolo'nun yakın arkadaşı Gaspare Galasso, "Yakında görüşürüz aslanlar" şeklinde bir paylaşım yaptı. Zaniolo ise bu paylaşıma, "Umarım" anlamına gelen bir emojiyle yorum yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Nicolo Zaniolo'dan flaş hamle!
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27 Aralık 2023 22:09
Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Zaniolo'nun yakın arkadaşı Gaspare Galasso, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve "Yakında görüşürüz aslanlar" ifadelerini yazdı. Galasso, bu paylaşımına sarı-kırmızı kalp emojileri de ekledi.

Zaniolo, ise bu paylaşımın altına "Umarım" anlamına gelen bir emojiyle cevap verdi.



OKAN BURUK NE DEDİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nicolo Zaniolo'nun devre arasında olası geri dönüşüyle ilgili Adana Demirspor maçının ardından, "Basından ve sosyal medyadan okuduk. Bir önceki maç ilk 11'de başladı. Belli bir süre alıyor. Bununla ilgili bir gelişme olacak mı, bilmiyorum. Bize gelen bir şey olmadı. Oyuncu, Premier Lig'e isteyerek gitti. Bize gelen bir duyum yok." şeklinde konuşmuştu.

Aston Villa'da bu sezon 20 maçta sahaya çıkan Nicolo Zaniolo, 2 kez fileleri havalandırdı.

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