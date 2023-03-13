Nicolo Zaniolo'dan ailecek kutlama

Galatasaray'In yeni ismi Nicolo Zaniolo'nun golü, İtalyan yıldızın ailesini de sevindirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Nicolo Zaniolo'dan ailecek kutlama
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13 Mart 2023 11:39
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı yendiği maçta tek golü atan Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı camianın yanı sıra, ailesine de mutlu etti.

23 yaşındaki İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo sahada coşarken, ailesi de bu mutluluğu doyasıya yaşadı.

Roma'da geçirdiği zor günlerin ardından Galatasaray'a gelen 23 yaşındaki oyuncu, golünü de ailesi ile kutladı.

Maç sonrasında kız kardeşi Benedetta, "Sen dünyaları hak ediyorsun. Her zaman yanında olacağız. Seni çok seviyoruz" paylaşımı yaptı.

Takımını öne geçirdikten sonra tribündeki babasına koşan İtalyan yıldız, karşılaşma sonrasında da babasının doğum gününü İstanbul'un ünlü bir restoranında kutladı.

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