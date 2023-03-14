Nicolo Zaniolo'da milli heyecan!

23 yaşındaki oyuncu, İtalya'nın Avrupa Şampiyonası elemelerinde İngiltere ve Malta ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilmeyi bekliyor.
İtalya'yı çalıştıran Galatasaray'ın eski hocası Mancini, Zaniolo'nun Türkiye'deki performansını yakından takip ediyor.
İtalyan hoca, transfer sürecinde yıldız oyuncuya sarı-kırmızılı kulübe gitmesi yönünde olumlu tavsiyelerde bulunmuştu.
Öte yandan Hürriyet'te yer alan habere göre, Roberto Mancini'nin İtalyan oyuncuyu kadroya alacağı belirtildi.
İtalya'yı çalıştıran Galatasaray'ın eski hocası Mancini, Zaniolo'nun Türkiye'deki performansını yakından takip ediyor.
İtalyan hoca, transfer sürecinde yıldız oyuncuya sarı-kırmızılı kulübe gitmesi yönünde olumlu tavsiyelerde bulunmuştu.
Öte yandan Hürriyet'te yer alan habere göre, Roberto Mancini'nin İtalyan oyuncuyu kadroya alacağı belirtildi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ