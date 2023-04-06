Nicolo Zaniolo bu kez asist yaptı

Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarında fileleri havalandıran Nicolo Zaniolo, Başakşehir karşısında asistiyle sahneye çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Nicolo Zaniolo bu kez asist yaptı
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06 Nisan 2023 10:47
Galatasaray'da Nef Stadı'nda sonradan oyuna girdiği Kasımpaşa maçında galibiyet golünü atan, geçtiğimiz hafta sonunda ise penaltıdan Adana Demirspor filelerini havalandıran Nicolo Zaniolo, Başakşehir maçında ise asist yaptı.

Galatasaray formasıyla ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de sahaya çıkan İtalyan yıldız, 66 dakika sahada kaldı.

Zaniolo, 66. dakikada yerini Yunus Akgün'e bıraktı.

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