Nicolo Fagioli, bahis oynadığını kabul etti!

Juventus forması giyen Nicolo Fagioli, futbol maçlarına bahis oynadığını kabul etti. Takımı Juventus'un maçlarında bahis oynamadığını kaydeden Fagioli, bahis oynadığı itirafıyla muhtemel cezasında indirim almak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Nicolo Fagioli, bahis oynadığını kabul etti!
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15 Ekim 2023 15:20
Son güncelleme 15 Ekim 2023 15:24
Juventus forması giyen Nicolo Fagioli, futbol maçlarında bahis oynadığını kabul etti.

BAHİS OYNADIĞINI KABUL ETTİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Fagioli'nin ayrıca soruşturmada savcılığa yardımcı olarak unsurlar sağladığı kaydedildi. İtalyan futbolcunun, hangi spor dalında bahis oynadığı, bahsin boyutu ve paranın yatırıldığı siteler konusunda savcılığa yardımcı olduğu aktarıldı.

Genç oyuncunun, futbol maçlarına da bahis oynadığını kabul ettiği ancak takımı Juventus'un maçlarında bahis oynamadığını söylediği belirtildi.

İNDİRİM ALMAK İSTİYOR

Fagioli'nin, cezasında indirim almak istediği ve bu nedenle avukatıyla birlikte savcılığa bahis soruşturmasında yardım stratejisi izledikleri ifade edildi. Fagioli'nin muhtemel 3 yıl cezasında yüzde 50 indirim almak için bu doğrultuda hareket ettiği öne sürüldü.

22 yaşındaki futbolcunun cezasının birkaç gün içinde açıklanabileceği kaydedildi.

SORUŞTURMADA LİSTE UZAYABİLİR

Federal savcılığın önümüzdeki birkaç gün içinde Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali ile görüşeceği aktarıldı.

İtalya'da devam eden bahis soruşturmasında adı geçen futbolcular listesinin daha da uzayabileceği yazıldı.

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