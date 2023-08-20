Nicolas Pepe an meselesi

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Nicolas Pepe'yle kişisel konularda anlaşma sağladı ve Arsenal ile anlaşmak üzere.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Nicolas Pepe an meselesi
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20 Ağustos 2023 11:00
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in talebi sonrası yönetim, kadroyu güçlendirmek için girişimlere başlamıştı.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den Nicolas Pepe'yi kadrosuna katmak için düğmeye basmıştı.

EL SIKIŞILDI

28 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuyla menajeri aracılığıyla el sıkışan idareciler, oyuncuyu bedelsiz olarak Arsenal'den almak istedi ancak bu konuda başarılı olamadı.

Pepe'yi 2019 yılında Lille'den alırken 80 milyon Euro ödeyen Ada ekibi, oyuncusunu ücretsiz olarak göndermeyeceğini Beşiktaş'a iletti.

2 OPSİYON VAR

Bu gelişme sonrasında Pepe'nin, Arsenal'deki sözleşmesini 1 yıl daha uzatıp satın alma opsiyonlu kiralama veya direkt satın alma formülüyle Siyah-Beyazlı yapılması için girişimler hızlandı. Yakın süreçte Pepe transferinden aksiyon alınması bekleniyor.

28 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Nice formasıyla 28 resmi maça çıkan Nicolas Pepe bu karşılaşmalarda 8 gollük katkı sağladı. 



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