Gaziantep FK ile sözleşmesi biten ve boşa çıkan Nicolas N'Koulou, Amedspor ile anlaşma sağladı. Amedspor, tecrübeli stoperle sözleşme imzaladı.



Amedspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Daha önce Gaziantep FK forması giyen stoper Nicolas N'Koulou, artık Amedspor forması giyecek! İmza töreninde başkan yardımcımız İrfan Türk hazır bulundu. Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan kulübümüzün başarısı için ter dökecek Nicolas N'Koulou'ya "Hoş geldin" diyoruz."





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