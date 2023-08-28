yapılacak takviyede uzun bir listesi bulunanilk sıradaki isimlerinden biri deBologna forması giyen 25 yaşındaki Arjantinli oyuncu ile transfer sezonunun başında iletişime geçenyönetimi, İtalyan ekibinin astronomik istekleri sonrasında frene bastı.Bologna, Galatasaray'ın yanı sırada talip olduğu futbolcu için hemen sözleşme uzatma teklifi yapmıştı. Dominguez bunu reddedip Galatasaray ile görüştüğünü iletirken İtalyanlar daistekle işi yokuşa sürdü. Ayrılık isteği kabul görmediği için İtalyan basınına göre oyuncunun morali de al üst oldu ve performansı yokuş aşağıya gitmeye başladı.Geçtiğimiz hafta oynanan Milan maçında sahada adeta kaybolan ve 72. dakikada oyundan alınan Dominguez'in, Juventus karşılaşmasında da oynamaya istekli olmadığı iddia edildi. Yıldız isim dün maça yedek başlarken, 62'de sahaya sürüldü. Galatasaray cephesi ise henüz futbolcudan umudunu kesmedi ve Avrupa'da transfer döneminin bitmesini bekliyor. 1 Eylül sonrasında Şampiyonlar Ligi kadrolarının bildirileceği 4 Eylül tarihine kadar zamanı olan Galatasaray, oyuncu için kendi şartları ile Bologna'ya bir teklif daha yapacak.