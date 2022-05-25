Nicolas de la Cruz transferinde Fenerbahçe'ye rakip

Adı Fenerbahçe ile anılan ve River Plate ile yıl sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan 24 yaşındaki Nicolas de la Cruz için Brezilya ekibi Botafogo da devreye girdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Nicolas de la Cruz transferinde Fenerbahçe'ye rakip
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25 Mayıs 2022 09:14
Adı Fenerbahçe ile anılan Nicolas de la Cruz, River Plate ile yıl sonunda bitecek sözleşmesini uzatmadı. Uruguaylı orta saha oyuncusu için Sociedad'ın yanı sıra, Jorge Jesus'un talebiyle Fenerbaçe devreye girmişti. Brezilya basınından yeni bir iddia geldi.

Buna göre Botafogo da 24 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor. Siyah-Beyazlılar'ın hocası olan Luis Castro, Jesus'un yakın arkadaşı. Tecrübeli çalıştırıcı Brezilya tatili sırasında Castro'nun takımı Botafogo'nun maçını tribünden izlemişti.

Haberde, iki yakın arkadaşın De la Cruz için karşı karşıya gelecekleri kaydedildi. Ancak Uruguaylı yıldızın önceliğinin Avrupa olması, Botafogo'nun işini zorlaştırıyor.

LUIZ GUSTAVO'YU DA İSTİYORLAR

Bu arada Brezilya ekibinin ayrıca Fenerbahçeli Luiz Gustavo'yu da istediği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen Sarı-Lacivertliler'in ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.  

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