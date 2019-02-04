  •  
    Vagner Love'den Beşiktaş için olay sözler!
  •  
    G.Saray'da Terim'i haklı çıkartan transfer kararı
  •  
    "Kante ile anlaşmıştım bana Ozan'ı aldırdılar"
  •  
    23 numara için itiraflar! İlhan Mansız, Nuri ve...
  •  
    Formanın sahibi Moses; F.Bahçe'de üç değişiklik

Nicolas Castillo'dan Fenerbahçe itirafı!

Benfica'dan Meksika'nın America takımına transfer olan Şilili forvet Nicolas Castillo, Fenerbahçe hakkında transfer itiraflarında bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Nicolas Castillo'dan Fenerbahçe itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2019 15:38
Devre arası transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan ancak Benfica'dan Meksika'nın America takımına transfer olan Şilili forvet Nicolas Castillo'dan tranasfer itirafı geldi.

Meksika basınına konuşan Castillo, ''Benfica'da işler iyi gitmedi. Devre arasında ya America ya da Fenerbahçe'ye transfer olacaktım. America Başkanı beni transfer için aradığında kararımı çoktan vermiştim. Buradaki taraftarlar harika, Meksika'nın en büyük takımına geldim.'' sözlerini kullandı.

GOL ATAMADI, 8 MİLYON EUROYA GİTTİ

25 yaşındaki forvet, sezon başında bir diğer Meksika takımı Pumas'tan 7.5 milyon euroya Benfica'ya transfer olmuştu. Castillo, Benfica'da gol atamamasına rağmen 6 ay sonra 8 milyon euroya America'ya transfer oldu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için