Nicolas Castillo'dan Fenerbahçe itirafı!

Devre arası transfer döneminde ismiile anılan ancak Benfica'dan Meksika'nın America takımına transfer olan Şilili forvet'dan tranasfer itirafı geldi.Meksika basınına konuşan Castillo, ''Benfica'da işler iyi gitmedi. Devre arasında ya America ya da Fenerbahçe'ye transfer olacaktım. America Başkanı beni transfer için aradığında kararımı çoktan vermiştim. Buradaki taraftarlar harika, Meksika'nın en büyük takımına geldim.'' sözlerini kullandı.25 yaşındaki forvet, sezon başında bir diğer Meksika takımı Pumas'tan 7.5 milyon euroya Benfica'ya transfer olmuştu. Castillo, Benfica'da gol atamamasına rağmen 6 ay sonra 8 milyon euroya America'ya transfer oldu.