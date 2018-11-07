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Nicolas Anelka için sürpriz görev! Lille...

Fransız eski futbolcu Nicolas Anelka, Lille'de altyapı hücum antrenörü olarak göreve başladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Nicolas Anelka için sürpriz görev! Lille...
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07 Kasım 2018 16:20
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski futbolcu Nicolas Anelka, Fransa Ligi takımlarından Lille'de göreve başladı.

Lille, altyapı hücum antrenörü olarak Nicolas Anelka ile anlaştıklarını resmen duyurdu.

Fransa Ligi'nde 3. sırada bulunan Lille'den yapılan açıklamada ''Lille olarak Nicolas Anelka ile anlaşmaktan dolayı çok gururluyuz. Tecrübeleriyle birlikte genç futbolculara yardımcı olacağından eminiz.'' sözleri kullanıldı.

39 yaşındaki Anelka, 2016'da futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı. Fransız futbolcu, 2005 yılında Manchester City'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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