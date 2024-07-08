Nicolas Anelka'dan çok sert açıklama: Görevinden ayrıldı!

Ümraniyespor, Kulüp CEO'su Nicolas Anelka ile yollarını ayırdı. Anelka, sosyal medya hesabından olay bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

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Nicolas Anelka'dan çok sert açıklama: Görevinden ayrıldı!
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08 Temmuz 2024 18:47
Son güncelleme 08 Temmuz 2024 18:55
Ümraniyespor, Kulüp CEO'su Nicolas Anelka ile yollarını ayırdı.

Sosyal medya hesabından ayrılığını açıklayan Anelka, çok sert açıklamalarda bulundu.

Anelka yaptığı paylaşımda, "Kulübün kötü yönetimi, iletişim sorunu, ödenmeyen maaşlar, FIFA yaptırımı, üst düzey futbolun farklı vizyonu ve hepsinden önemlisi vaatlere ve taahhütlere saygı gösterilmemesi!! Büyük adamlarla diğerleri arasındaki fark budur. Kendi seviyenizde çalışmanıza izin veriyorum... en iyi dileklerimle" ifadelerini kullandı.

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