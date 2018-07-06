"Nicolai Jorgensen ölüm tehditleri alıyor"

Danimarka Futbol Federasyonu, ülke milli takımının forvet oyuncusu Nicolai Jorgensen'in Hırvatistan maçında penaltı kaçırmasının ardından internet üzerinden taciz edildiğini ve hatta ölüm tehditleri aldığını açıkladı.



Jorgensen'in Hırvatisan'a karşı penaltılara kalan maçta kaçırdığı penaltı, takımının turnuvadan elenmesine sebep olmuştu. Danimarka Futbol Federasyonu bu durum hakkında twitter üzerinden, "Bizim halkımız asla ölüm tehditlerinde bulunmamalı, bu kişi kim olursa olsun. Bu kabul edilemez ve çok çirkin bir davranış. Bu konu hakkında polise de başvuracağız." açıklamasında bulundu.



Nizhny Novogorod Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada üç Danimarkalı oyuncu kullandığı penaltıyı değerlendiremedi ama son penaltıyı kaçıran Jorgensen olduğu için saldırıya uğrayan ve tehditler alan isim oldu.



Öte yandan İsveç'in Almanya'ya 2-1 yenildiği grup maçının son anlarında golden önce faul yapan Jimmy Durmaz da ölüm tehditleri aldı. Ancak Türk asıllı İsveçli futbolcuya takım arkadaşları kamuoyu büyük destek verdi.



