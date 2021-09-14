Nicolai Jörgensen: 'Kasımpaşa'nın bana yardımı olacak'

Kasımpaşa'nın Danimarkalı futbolcusu Nicolai Jörgensen, doğru zamanda Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Kasımpaşa'nın kariyerimde işleri tekrar yoluna koyabilmemde çok ciddi yardımı olabileceğini düşünüyorum." dedi.



Lacivert-beyazlı kulübün Hollanda temsilcisi Feyenoord'dan kadrosuna dahil ettiği 30 yaşındaki santrfor, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 2 gole imza atan Jörgensen, "Kasımpaşa'ya transfer olmamın iyi bir adım olduğunu düşünüyorum. Harika bir kulübe geldim. Bunun için çok mutluyum. Doğru zamanda Türkiye'ye geldim. Kasımpaşa'nın kariyerimde işleri tekrar yoluna koyabilmemde çok ciddi yardımı olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Geride kalan sezon Türkiye'ye transferinin eski kulübü Feyenoord'un izin vermemesi nedeniyle gerçekleşmediğini kaydeden Nicolai Jörgensen, "Geçen sezon benim için zor geçti. İstediğim kadar oynayamadım. Bu sezon ise düzenli olarak forma giymek istiyorum. 10 golden fazlasına ulaşmak istiyorum. İlk etapta burada sürekli oynamak ve başarılı olmak istiyorum. Umarım başarılı olurum ve burada 4-5 sene kalabilirim. Kariyerimin son sezonunda da Kopenhag'a dönüp orada futbolu bırakabilirim." diye konuştu.



"Danimarka Milli Takımı'yla gurur duyuyorum"



Nicolai Jörgensen, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) yarı final oynayan Danimarka Milli Takımı'yla gurur duyduğunu dile getirdi.



EURO 2020'de sergilediği performansla futbol kamuoyunun takdirini toplayan Danimarka'nın büyük bir başarıya imza attığını belirten Jörgensen, şunları kaydetti:



"Gerçekten çok gururluyum. İnanılmaz bir işe imza attılar. Milli takımla orada olamamak benim açımdan eğlenceli değildi. Ancak Danimarka için 40 maça çıktım. Turnuvada başardıklarını görünce çok gururlandım. Belki biraz şanslı olsalar finale çıkabilirlerdi. Yine de yarı final oynadıkları için çok gururluyum. Bu başarının süreceğini düşünüyorum. Danimarka'nın önümüzdeki turnuvalarda da başarılı olacağına inanıyorum. Eğer Kasımpaşa'da iyi işler yaparsam milli takımda tekrar yer almak istiyorum."



EURO 2020'de Danimarka'nın Finlandiya ile yaptığı müsabakada ciddi bir rahatsızlık geçiren vatandaşı Christian Eriksen'i televizyonda o şekilde görmenin kendisi için çok zor olduğunu ifade eden Jörgensen, "Çok uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz. 16 yaşında oda arkadaşlığı yaptık. Yaklaşık 10 sene milli takımda beraber oynadık. Başına gelenler üzücü ve zordu ama bazen daha kötüsü olmadığı için mutlu olmanız gerekiyor. Simon Kjaer ve Kasper Schmeichel başta olmak üzere Danimarkalı oyuncular, o anda çok doğru bir reaksiyon göstererek kahramanca davrandı. Bir Danimarkalı olarak bundan gurur duyuyorum." şeklinde görüş belirtti.



Vatandaşları Nelsson ve Cornelius'a övgü



Danimarkalı futbolcu, bu sezon Galatasaray'a transfer olan Victor Nelsson ve Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Andreas Cornelius ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.



Vatandaşları Nelsson ile Cornelius'un çok kaliteli oyuncular olduğunu dile getiren Nicolai Jörgensen, "Nelsson, çok iyi bir yetenek. Milli takıma giderek bunun karşılığını aldı. Bire birde ve fizik olarak çok iyi. Türkiye'de iyi işler yapacağına inanıyorum. Cornelius ile milli takımda beraber oynadık. Fiziksel olarak gördüğüm en kuvvetli oyunculardan biri. Çok iyi bir hedef santrfor. Doğru bir şekilde kullanıldığında burada çok gol atacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



