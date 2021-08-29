Nicolai Jörgensen: "Galatasaray'ı yenebilirdik"

Kasımpaşalı Nicolai Jörgensen, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Nicolai Jörgensen: 'Galatasaray'ı yenebilirdik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ağustos 2021 22:07
Kasımpaşalı Nicolai Jörgensen, Galatasaray karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı ve attığı golü değerlendiren Nicolai Jörgensen "Galatasaray ile zor bir maç oynadık. İlk yarı onlar çok iyiydi. Ancak devre bitmeden gol geldi. İkinci yarı biz iyiydik ve maçı kazanabilirdik ama olmadı. Yusuf Erdoğan asist yaptı. Umut Bozok da iyi oynuyor. Birbirimize yardım etmeye çalışıyoruz. Her şey iyi gidiyor." dedi.

Nicolai Jörgensen ayrıca "Galatasaray birbirinden farklı iki stoperle oynuyor. Uzun topları nereye atacağımızı konuştuk. Yapacağım koşuları planladık ve kendi oyunumuzu oynadık." ifadelerini kullandı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.