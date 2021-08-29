Nicolai Jörgensen: 'Galatasaray'ı yenebilirdik'

Kasımpaşalı Nicolai Jörgensen, Galatasaray karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı ve attığı golü değerlendiren Nicolai Jörgensen "Galatasaray ile zor bir maç oynadık. İlk yarı onlar çok iyiydi. Ancak devre bitmeden gol geldi. İkinci yarı biz iyiydik ve maçı kazanabilirdik ama olmadı. Yusuf Erdoğan asist yaptı. Umut Bozok da iyi oynuyor. Birbirimize yardım etmeye çalışıyoruz. Her şey iyi gidiyor." dedi.



Nicolai Jörgensen ayrıca "Galatasaray birbirinden farklı iki stoperle oynuyor. Uzun topları nereye atacağımızı konuştuk. Yapacağım koşuları planladık ve kendi oyunumuzu oynadık." ifadelerini kullandı.



