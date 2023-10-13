Nicola Zalewski kendisine bahis oynadı!

İtalya'da bahis soruşturmasının yankıları genişleyerek devam ediyor.



Juventus'ta forma giyen Nicola Fagioli ile başlayan perşembe günü Nicola Zaniolo ve Sandro Tonali'nin dahil edildiği yasa dışı bahis skandalında bir futbolcunun adı daha gündeme geldi.



BİR OYUNCU DAHA ÇIKTI



Ülkede bahis skandalına karışan oyuncuların adını duyuran, ünlülerin fotoğrafçısı olarak bilinen Fabrizio Corona, kendi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, bahis skandalına karışan 4. futbolcunun İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen Polonyalı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicola Zalewski olduğunu iddia etti.



La Republica'da yer alan haberde, Zalewski'nin, 22 Mayısta oynanan Roma-Salernitana maçında sarı kart göreceğine dair bahis aldı ve tam maç sona ererken 90+4. dakikada sarı kart gördüğü yazıldı.



