Nicola Zalewski'den Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Nicola Zalewski, sarı kırmızılı takımla ilgili flaş bir itirafta bulundu. Polonyalı oyuncu ayrıca Fenerbahçe ile ilgili bir soruya da yanıt verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Nicola Zalewski'den Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı!
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13 Kasım 2024 18:47
Son güncelleme 13 Kasım 2024 19:04
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Zicola Zalewski, açıklamalrda bulundu.

Polonyalı oyuncu, ilk kez Galatasaray gibi önemli bir takımdan teklif aldığını ve karar vermenin zor olduğunu belirtti.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ!

Nicola Zalewski Polonya basınından Meczyki'ye yaptığı açıklamada, "Benim için zor bir durumdu çünkü ilk defa bu kadar önemli ve özel bir kulüpten teklif aldım. Ama bir futbolcunun hayatı böyledir. Benim için karar vermesi güç bir anda ancak şu anda Roma'ya odaklandım. Roma'da kaldığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE YANITI

"Galatasaray ile görüştüğün sırada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile konuştun mu?" sorusu üzerine Polonyalı oyuncu, "Hayır. Fenerbahçe'ye transferim de söz konusu değildi." açıklamasında bulundu.

"MOURINHO ÇOK YARDIMCI OLDU"

"En iyi anlaştığın teknik direktör kimdi?" sorusuna ise Nicola Zalewski, "Kesinlikle Jose Mourinho bana çok yardımcı oldu ama genel olarak bütün teknik adamlarla iyi bir ilişkim var." diye konuştu.

22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Roma'da 10 maçta forma giydi. 588 dakika sahada kalan Zalewski, 1 asistlik performans sergiledi.

 

 
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